В Нур-Султане (Казахстан) проходит чемпионат мира по борьбе.

В пятый день чемпионата лидер женской сборной Азербайджана Мария Стадник провела финальную схватку.

Стадник в решающей схватке уверенно победила Эмилию Вук (Румыния) — 13:0, и завоевала золотую медаль, став во второй раз победительницей ЧМ.

Как пишет azerisport.com, Стадник вошла в историю азербайджанского спорта.

Обыграв в финале Эмилию Вук, она во второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира. Она стала первой борчихой Азербайджана, которая дважды побеждала на ЧМ.

Также Стадник повторила успех борца греко-римского стиля Фарида Мансурова, у которого 2 подобные победы. Трехкратным чемпионом мира является борец вольного стиля Гаджи Алиев.

Minval.az