На Ямайке во время футбольного матча юношеских команд в поле ударила молния.
После удара несколько игроков упали на поле, пишет «Корреспондент». В результате четыре игрока были госпитализированы.
На Ямайке во время футбольного матча юношеских команд в поле ударила молния.
После удара несколько игроков упали на поле, пишет «Корреспондент». В результате четыре игрока были госпитализированы.
Дата: 2019/09/17 22:29
Раздел: Видео
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Действо проходило прямо под открытым небом
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