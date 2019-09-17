Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева извинилась за селфи в «шоколадной» ванне на отдыхе в Азербайджане. Соответствующий пост чиновница разметила на своей странице в Facebook.

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«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло», — написала она.

По ее словам, она хотела только поделиться впечатлениями о недорогом отдыхе, но выбрала неподобающую для этого форму.



По данным РИА Новости, Опенышева до 19 сентября находится в отпуске.

Minval.az