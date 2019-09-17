Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может лишиться работы из-за фотографий в «шоколадной» ванне, которые она опубликовала в микроблоге, передает портал 73online.

«Много шоколада не бывает», — написала чиновница.

На фотоснимки Опенышевой, сделанные в Азербайджане, отреагировал губернатор региона Сергей Морозов. Он назвал действия женщины «чудачеством» и инициировал проверку ее деятельности. «Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. <…> Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил губернатор. Он добавил, что нужно быть скромнее, а не «кичиться своим достатком».

Отмечается, что «шоколадная» ванна, которую принимала чиновница, — это нафталановая нефть, которая используется в лечебных целях.

Minval.az