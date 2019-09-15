Необычный рекорд установили в субботу жительницы Карагандинской области Казахстана. Тысяча женщин взбила 10 тысяч литров кумыса прямо под открытым небом.

Специально для этого посреди степи развернулось масштабное действие — женщины самого разного возраста в национальных костюмах и белых головных уборах одновременно приготовили 10 тысяч литров казахского национального напитка, пишет «Спутник».

Приготовление кумыса — тяжелый труд: необходимо сделать сотни ударов тяжелым деревянным пестом в специальной емкости. Перед этим сосуд необходимо промазать сметаной и прокоптить, чтобы придать напитку особый привкус дымка. Несмотря на усталость, женщины делали свою работу с улыбкой и хорошим настроением. Подбадривали женщин-мастериц веселой музыкой.

Установить рекорд по массовому приготовлению кумыса решили власти Жанааркинского района к его 90-летию. Соответствующий сертификат им вручили представители Книги рекордов Гиннесса.

Minval.az