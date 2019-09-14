МВД распространило заявление в связи с убийством экс-председателя Товузского районного суда Фирудина Алекперли.

«13 сентября примерно в девять часов житель села Яныглы Али Шамиев пришел в офис Фирудина Алекперли и выстрелил в него после случившегося между ними инцидента.

Ф.Алекперли скончался в больнице.

А.Шамиев сдался в полицию и сдал оружие убийства – пистолет «Макаров» с 16 патронами к нему.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120 и 228 УК Азербайджана, ведется следствие», — сказано в заявлении.

Minval.az