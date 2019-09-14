Японская компания NTT Docomo на технологической выставке IBC 2019 в Амстердаме представила сферический дрон, основанный на шаре с гелием, сообщает интернет-сайт LIGA.net.

В отличие от других дронов, которые используют пропеллеры, этот дрон передвигается с помощью ультразвуковых вибраций, которые воспроизводят специальные «моторчики», расположенные по бокам сферы.

Дрон управляется с помощью привычного пульта. Экспериментальная модель способна работать без подзарядки в течение нескольких часов абсолютно бесшумно. Также он может работать как сферический экран на концертах и мероприятиях. Кроме этого, к нему можно прикрепить камеру и использовать для видео-наблюдения сверху.

Еще одно потенциальное применение — контроль производства на больших заводах при помощи RFID-меток (разновидность автоматической идентификации объектов).

Minval.az