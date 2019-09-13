Власти Армении отпустили на свободу владельца подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григора Оганян. Россия разыскивает его в связи с расследованием убийства у ресторана экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Поскольку Оганян является гражданином Армении, то заниматься выяснением его возможной роли в преступлении будут не в РФ, а в Ереване.

Григор Оганян скрылся в Армении сразу после убийства Белянкина 1 июня 2019 года. В ходе расследования в России пришли к выводу, что он может быть причастен к преступлению. Поэтому Оганяна объявили в розыск, в Ереван было отправлено международно-правовое поручение. Оганяна задержали для разбирательств. Поскольку мужчина является гражданином Армении, он не может быть выдан в РФ. После того, как хозяин ресторана провел под стражей максимально возможные 40 дней, его отпустили на свободу. После окончания расследования СКР может выделить материалы в отношении Оганяна в отдельное производство и отправить их в Ереван. Рассматривать их будут уже в Армении, передает агентство «Росбалт».

Сам Оганян во время допроса на родине, отрицая вину, излагал свою версию событий. Согласно ей, хозяин заведения вечером был на втором этаже, где с участием большого числа гостей отмечался день рождения Гранта Айрапетяна. Потом позвонила официантка и сообщила, что у барной стоки бузят два клиента. Это были давние знакомые заведения, которые проживали по соседству. После посиделок дома мужчины заходили в «Бирхаус» «догнаться».

Согласно показаниям хозяин ресторана, мужчины признались, что в тот день выпили две бутылки водки. В ресторане они вели себя громко, поругались с официанткой, которая и вызвала шефа. Он стал пытаться выпроводить проблемных клиентов, те возмущались, ругались. Тут, как назло, со второго этажа стала спускаться большая группа участников празднования. Услышав ссору, они решили помочь хозяину ресторана и вытолкали нетрезвых посетителей на улицу. Там выяснение отношений продолжилось.

Как уверяет владелец «Бир Хауса», в этот момент появился мужчина с пистолетом (это был Белянкин), который открыл стрельбу. Те, кто находился на дне рождения, подумали, будто это приятель буянов. Началась драка, в ход пошел нож. Позже, испугавшись произошедшего, бизнесмен улетел в Армению.

По версии следствия, вечером 1 июня 2019 года в баре «Бир Хаус» большая группа мужчин отмечала день рождения Гранта Айрапетяна. Ближе к полуночи 11 участников вечеринки неожиданно решили проучить двух посетителей заведения — Данилова и Сергеева. Причем, по мнению СКР, действовали злоумышленники организованно, вступив в сговор, и использовали для конфликта малозначительный повод. Проявляя «неуважение к обществу», молодчики стали ругаться матом и силой вытолкали Данилова и Сергеева на улицу, где принялись избивать руками и ногами. При этом Сергей Ходжаян достал нож и стал угрожать жертвам. Он так вошел в раж, что ударил Сергеева ножом в живот, причинив тяжелое проникающее ранение. Следователи считают, что дальше целью злоумышленников было уже убийство своей жертвы, и они продолжили избиение.

По версии СКР, от смерти Сергеева спасло появление Никиты Белянкина, который попытался остановить преступление. Для этих целей боец спецназа устно потребовал прекратить избиение, а потом достал травматический пистолет и дважды выстрелил в воздух. После этого обозленные молодчики якобы решили убить Белянкина. Три брата Айрапетяна и Ходжаян накинулись на молодого человека и стали его избивать. Почти сразу Ходжаян нанес ему удар ножом в сердце, который оказался смертельным. В СКР полагают, что Белянкин погиб, выполняя общественный долг.

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