Верховная Рада на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что освобождение всех членов ЦИК происходит «по мотивированному представлению президента».

Глава фракции Европейская солидарность Артур Герасимов заявил, что в таких случаях члены ЦИК приглашаются на заседание Рады, передает портал «Korrespondent.net».

Фракции «Евросолидарность» и «Голос» проголосовали против.

Как сообщалось, за роспуск ЦИК планировали проголосовать накануне, но этот вопрос отложили.

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