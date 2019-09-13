Верховная Рада на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что освобождение всех членов ЦИК происходит «по мотивированному представлению президента».
Глава фракции Европейская солидарность Артур Герасимов заявил, что в таких случаях члены ЦИК приглашаются на заседание Рады, передает портал «Korrespondent.net».
Фракции «Евросолидарность» и «Голос» проголосовали против.
Как сообщалось, за роспуск ЦИК планировали проголосовать накануне, но этот вопрос отложили.