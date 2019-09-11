Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, выражено удовлетворение расширением связей Азербайджана с отдельными областями России, в том числе Свердловской областью.

В ходе беседы увеличение на 85 процентов торгового оборота между Азербайджаном и Свердловской областью было расценено как хороший показатель укрепления экономического сотрудничества, подчеркнуто, что есть необходимый потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота. Кроме того, была выражена уверенность в том, что предстоящий в Баку бизнес-форум внесет вклад в дело расширения двусторонних связей. Был подчеркнут неуклонный рост туристов, приезжающих из России в Азербайджан, а также отмечена важность развития связей со Свердловской областью в туристической сфере.

На встрече были обсуждены различные направления сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в области промышленности, машиностроения, вопросы сотрудничества в сфере инвестирования, культуры, образования.

Minval.az