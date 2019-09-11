Фотограф из американского города Альбукерке, снял на видео схватку ягуара и каймана. Ролик инцидента появился на сайте Daily Mail.

Некоторое время 58-летний фотограф Кевин Дули провел неподалеку от заповедника Пантанал, катаясь на лодке по реке. Мужчина увидел на ветке ягуара, смотрящего в воду. Оказалось, что он высматривал себе добычу — небольшого каймана.

По словам фотографа хищная кошка провела в засаде около часа, не отводя взгляд от рептилии. Момент, когда ягуар бросается на каймана, Дули запечатлел на видео.

В смертельной схватке был убит кайман. Хищник схватил побежденную рептилию за горло, чтобы точно не выпустить добычу.

Minval.az