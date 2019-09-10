Верховная рада приняла в целом законопроект о процедуре импичмента президента. За документ в первом чтении проголосовали 337 депутатов. Через некоторое время спикер парламента Дмитрий Разумков поставил документ на голосование во втором чтении, его поддержали 245 народных депутатов.

За решение голосовали только депутаты фракции «Слуга народа», а также один внефракционный депутат, отмечает телеканал «Дождь».

В законопроекте сказано, что Верховная рада может отстранить президента от должности в порядке импичмента «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

Основанием для начала импичмента сможет стать письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. На основании представления создается временная следственная комиссия парламента и назначается специальный прокурор.

Рада предыдущего созыва отказывалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента. Он обещал принять такой закон еще до избрания президентом.

Minval.az