Согласно плану совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2019», продолжаются полеты военных авиационных средств Азербайджана и Турции.
Как сообщает МО АР, участники учений выполняют поставленные боевые задачи.
Согласно плану совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2019», продолжаются полеты военных авиационных средств Азербайджана и Турции.
Как сообщает МО АР, участники учений выполняют поставленные боевые задачи.
Дата: 2019/09/09 20:22
Раздел: Азербайджан, Армия
Просмотров:
21
Союз азербайджанцев России прокомментировал ситуацию вокруг памятника Гусейн-Хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге.
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило отношение к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было озвучено им 6
В войсках Нахчыванского гарнизона начались двусторонние трехступенчатые командно-штабные учения на местности.
Министерство иностранных дел (МИД) Грузии распространило заявление в связи с проведением на оккупированных территориях Азербайджана «выборами».
В рамках оптимизации работы Бакинское транспортное агентство (БТА) объединило два автобусных маршрута – 168 и 186, сообщает
До конца этого года на контрольно-пропускных пунктах Азербайджана будет сдана в эксплуатацию услуга «e-növbə» (электронная очередь).
«Заявление, опубликованное вчера от имени председателя комитета Милли Меджлиса, представителя руководства партии «Ени Азербайджан» Эльдара Ибрагимова, вызвало
Центр заботы о бездомных животных »Топлан» строит на Абшероне новый приют для бездомных собак Как сообщили Report в центре,
10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.