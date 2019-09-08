Водка помогает снять отеки и избавиться от болей при остеохондрозе, сообщили медики, передает «Медфорум».

Во время обострения заболевания медики рекомендуют делать компрессы с водкой: они помогают снять отеки и греют больной участок, таким образом избавляя от болезненных ощущений. Чтобы сделать компресс, необходимо смешать крепкий алкогольный напиток с медом, нанести полученную смесь на больное место и укутать его целлофановым пакетом или теплой тканью. Держать повязку желательно около двух часов, рекомендуют врачи.

По мнению медиков, остеохондроз — «болезнь современности», которая может возникнуть не только при высоких физических нагрузках, но и при малой подвижности, из-за неправильной позы во время сна или травмы в результате ДТП. По врачебной статистике, каждый третий человек в мире страдает остеохондрозом. Люди с таким заболеванием могут испытывать боли не только в спине и шее, но и в плечах и руках. Кроме того, у них появляется и головная боль.

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