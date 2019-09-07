Находившийся на свободном выгуле в ожидании таможенного оформления цирковой слон напугал жителей деревни на западе Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.

«Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково (под Кобрином в Брестской области) по гравийной дороге ходит слон», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.

«Рядом находился представитель цирка «Диво» – организации-владельца животного, который пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления… Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — сообщили в МВД. Сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.

«Обошлось без происшествий», — заключили в ведомстве.

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