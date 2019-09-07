Самолет с гражданами Украины, участвующими в договоренности с Россией об одновременном освобождении, приземлился в киевском аэропорту «Борисполь».

Граждан встречают на взлетно-посадочной полосе близкие, пока самолет выруливает по полосе, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил у трапа самолета прилетевших из Москвы по договоренности об освобождении между РФ и Украиной в аэропорту «Борисполь».

Тем временем борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт РИА Новости.

Minval.az