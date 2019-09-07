Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков, ветер северо-западный временами с усилением.

Температура воздуха в Баку ночью составит 17-19 градусов, днем — 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 60-65 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы. Утром и ночью местами ливни, есть вероятность выпадения града. Во второй половине дня в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью — 15-19, днем — 21-26 градусов тепла, в горах — ночью 7-11, днем — 12-17 градусов тепла.

Minval.az