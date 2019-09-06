Ряд внефракционных депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, который позволяет свободно выбирать язык выступления в парламента и предоставляет теле- и радиокомпаниям Украины по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках национальных меньшинств. Текст документа размещен в пятницу на сайте Рады.

Принятый в последние дни работы предыдущего парламента закон о государственном языке обязывает все органы государственной власти Украины использовать только украинский язык. Предложенный же законопроект предлагает в регламенте Верховной рады установить, что заседания самого парламента, его комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Однако оратор может свободно выбирать язык своего выступления, а его перевод на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает аппарат Верховной рады. Проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение на государственном языке, передает ТАСС.

Также этим законопроектом предлагается определить, что теле- и радиокомпании страны могут по собственному усмотрению вещать как на одном, так и на нескольких языках. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами.

Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются также на выбор рекламодателя.

В законе «Об образовании» предлагается установить, что государство создает условия для получения образования лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, на языке соответствующего меньшинства, а также обеспечивает обнаружение и устранение факторов, препятствующих реализации прав и удовлетворению потребностей таких лиц в сфере образования.

В самом законопроекте авторы прописывают, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины, при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество.

Minval.az