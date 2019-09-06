«Тема того, как российский активист Виталий Шишкин получил убежище в Армении, по мнению некоторых экспертных кругов, едва ли, останется без ответа России. В частности, в беседе с нами некоторые политологи высказали опасения, что Россия может запретить въезд в Армению по внутренним паспортам», — сообщает новостной портал «Past.am».

При этом армянское издание напомнило о том, что Шишкин приехал в Армению с внутренним паспортом РФ, поскольку у него не было паспорта (загранпаспорта) для выезда из страны.

Следует отметить, что в 2017 году правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией, согласно которому граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам.

Отмечалось, что это решение облегчит процесс оформления документов гражданами России, кроме того, оно направлено на увеличение потока туристов из России в Армению.

«По мнению экспертов, МИД Армении следует активно работать с Россией, чтобы смягчить возможные последствия этого необдуманного шага, так как устранение возможности посещения Армении по внутренним паспортам может стать серьезным ударом по туризму, поскольку большинство граждан России посещают Армению именно по внутренними паспортами», — пишет газета.

Minval.az