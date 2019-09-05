Белки и другие мелкие млекопитающие прислушиваются к щебету птиц, как к индикатору сигналов об опасности, выяснили американские ученые. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Plos One.

Ученые пришли к выводу, что белки «подслушивают птичье щебетание — контактные звуки, исходящие от нескольких особей, когда им не угрожает опасность.

Прекращение этих звуков, издаваемых птицами, сигнализирует о приближающейся. Так, белки проявляли гораздо меньший уровень бдительности, когда им воспроизводили звуки ястреба одновременно с щебетанием птиц.

Так было установлено, что животные корректируют уровень своей бдительности в соответствии с уровнем бдительности других видов.

Minval.az