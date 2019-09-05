Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2019”.
Информацию распространяет МО АР.
Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2019”.
Информацию распространяет МО АР.
Дата: 2019/09/05 19:00
Раздел: Азербайджан, Армия
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