Россия займется разработкой и производством, но не будет первой развертывать ракеты, запрещенные прежде по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американца испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщает РБК

Путин подчеркнул, что, если Вашингтон разместит свои ракеты средний дальности в Японии и Южной Корее, то они будут перекрывать и значительную часть России. В свою очередь японский премьер Синдзо Абэ сообщил, что в данном случае управление ракетами будет осуществлять Токио и это «будет не как в Польше»

Minval.az