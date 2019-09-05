Азербайджан в текущем году экспортировал картофель в восемь стран.

Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства.

Экспорт был осуществлен в Беларусь — 120,3 тонны картофеля, Грузию — 2821,7 тонны, Молдову — 199,3 тонны, Казахстан — 59 тонн, Россию — 55786,8 тонны, Туркменистан — 62 тонны, Ирак — 23,3 тонны, в Украину — 2483,2 тонны.

Азербайджан в этом году импортировал из Германии 440 тонны картофеля, Беларуси — 391,7 тонны, Грузии — 2759,2 тонны, Нидерландов — 388,9 тонны, Пакистана — 8,52,7 тонны, России — 43176,6 тонны, Турции — 171,7 тонны, Украины — 181,5 тонны, из Ирана — 359666,6 тонны.

Согласно информации, в целом в этом году в Азербайджан импортированы 91830,3 тысячи тонн картофеля на 23 миллиона 976 тысяч долларов США. В министерстве также добавили, что статистика страны по экспорту и импорту картофеля меняется в зависимости от сезона. Что касается картофеля, который высаживается в стране, в основном используются местные семена.

«В текущем году объем производства картофеля в стране вырос. Так, в январе-июле 2019 года в стране были собраны 576,3 тонны картофеля на территории 34 тыс. гектаров, что составляет 60,1 процента от общей площади, на которой был посажен картофель. Сбор картофеля продолжается. В январе-июле 2019 года сбор картофеля вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в министерстве.

Minval.az