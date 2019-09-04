Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı — 2019”.

Как информирует МО АР, в ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Следует отметить, что представители Военно-воздушных сил Пакистана принимают участие в учениях в качестве наблюдателей.

Minval.az