«Азербайджан – очень важная страна для Британии».

Об этом в своем видеобращении в «Facebook» заявил новый посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп.

Дипломат сказал, что уже некоторое время находится в стране для изучения азербайджанского языка и истории. Джеймс Лайл Шарп отметил, что азербайджанский народ очень доброжелательный и гостеприимный, выразил удовлетворение тем, что является послом в нашей стране.

«Азербайджан – стремительно развивающаяся и очень важная страна для Британии. Между Соединенным Королевством и Азербайджаном существуют прочные и исторические связи. Я намерен еще более развить их и вывести наши отношения на новый уровень. Сюда входит укрепление наших политических отношений, поддержка независимости и территориальной целостности Азербайджана, расширение налаженного на высоком уровне сотрудничества в вопросах торговли и энергетики», — отметил посол Джеймс Лайл Шарп.

Британский дипломат сказал, что намерен еще более усилить связи между гражданами Британии и Азербайджана в таких сферах, как образование, туризм, спорт и культура. Он добавил, что заинтересован в проведении открытых и плодотворных обсуждений и в вопросах демократии и прав человека.

«Я с нетерпением жду момента, когда начну работать в Азербайджане, получать больше информации об этой стране и ее народе».

Minval.az