Кого напугали совместные учения Азербайджана, Турции и Грузии?

«Военная дипломатия» Азербайджана продолжает демонстрировать завидные успехи. Баку успешно развивает военное сотрудничество со странами региона, прежде всего Грузией и Турцией. На днях начались масштабные совместные учения ВВС Азербайджана и Турции — “TurAz Qartalı-2019”. Они будут проходить 16 сентября с участием до 30-ти авиационных средств, в том числе самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолетов Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

Одновременно в Баку дан старт другим учениям — “Eternity-2019”. Это командно-штабные игры с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Эти учения состоят из теоретической и практической частей, они будут проводиться как в Центре военных игр Вооруженных Сил, так и в полевых условиях. В их ходе представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.

Несмотря на то, что речь идет о военных учениях, отрабатываются в их ходе задачи сугубо гражданские — по защите экономических объектов, то есть трубопроводов и железных дорог. Тем более что и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и «Южный газовый коридор», и новая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс проходят как раз из Азербайджана через Грузию в Турцию. Словом, тот случай, когда с полным основанием можно говорить о взаимовыгодном региональном сотрудничестве.

Но, судя по поступающим сообщениям, кое у кого эти совместные учения вызвали прямо-таки настоящую паническую атаку. Впечатляющую истерику у микрофона закатил небезызвестный Шалва Нателашвили — лидер «Лейбористской партии» и организатор провокационных выходок у монастыря Кешикчидаг (Давид Гареджи). На сей раз господин Нателашвили возопил: «После того, как президент Алиев всего несколько недель назад отнял у нас Давид-Гареджи, Бертубани, монастырь Пасхи, ввел войска, провел огромный автобан и фактически этот древний истинно грузинский культурный памятник — символ христианства, второй Иерусалим — оказался под юрисдикцией указанного государства, участие наших вооруженных сил в этих учениях является оскорблением нашей страны, истории, людей, солдат и офицеров». Потом продолжил: «Я призываю правительство, Министерство обороны, не посылать солдат и офицеров в Баку и не вести стратегического сотрудничества со страной, которая отнимает у нас землю, территорию и святыни». Официальный Тбилиси его призыв ожидаемо проигнорировал. Да и сам Нателашвили — из тех политиков, которые идут на все, лишь бы попасть в новости и напомнить о себе. Только вот это еще не означает, что на подобные игры можно не обращать внимания. Тем более что с господином Нателашвили, правда, без прямой ссылки, тут же солидаризировалась ереванская «Лрагир». Комментировала она вообще-то отставку премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. И по этому поводу заметила: «Кстати, именно сейчас появилась информация о том, что Азербайджан улучшает свои пограничные позиции за счет Грузии, причем, не обязательно по соседству с Арменией. Кроме того, грузинский премьер заявляет об отставке к день, когда в Баку начинаются совместные грузино-турецко- азербайджанские учения по «сценарию» защиты региональных коммуникаций, хотя очевидно, что Грузия больше всего нуждается в защите именно от Турции и Азербайджана».

В самом деле, совместные учения Азербайджана, Грузии и Турции стартовали как раз в тот день, когда премьер-министр Грузии на своей странице в Facebook объявил об отставке. В Грузии это вызвало понятный «взрыв» комментариев. Многие видят в происшедшем «руку Иванишвили», который, не занимая официальных постов, продолжает, по убеждению многих, руководить правительством. Кандидатом на пост главы правительства выдвинут Георгий Гахария, действующий главы МВД, но его никак не назвать популярным политиком. Именно Гахария руководил разгоном протестов в Тбилиси после хамской выходки российского депутата Сергея Гаврилова, и теперь Роман Гоциридзе, глава парламентской фракции «Национальное движение», партии Михаила Саакашвили, предупреждает: «Если подтвердятся слухи и Гахария действительно станет премьер-министром, это будет означать, что власть в Грузии больше принадлежит не местному правительству, а России, нам поставят Гаврилова премьером». Но страсти вокруг отставки премьера — это все же внутреннее дело Грузии. А вот игры, которые затевает на грузинском поле Армения — нечто иное. Ереванские политологи и «стратеги» лелеют мечту переманить Тбилиси на свою сторону и вбить надежный клин в отношения Грузии с Азербайджаном. Где в дело идет все, в том числе и прямые провокации, вроде бюста Михаила Авагяна в Ахалкалаки, фейков вроде «сквернословивших в церкви азербайджанцев», страшилок по поводу железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и т.д. Но при этом и не думают отказываться, к примеру, от территориальных притязаний на ту же грузинскую Джавахети (теперь, впрочем, «армянским городом» готовы объявить и Тбилиси). И, как показали те же волнения после хамской выходки Гаврилова, именно армянские группировки выступают в качестве инструмента «раскачки ситуации» в Грузии, в том числе и по явному заказу Москвы.

Понятно и другое. Без сомнения, в Армении в стартовавших в день отставки премьер-министра Грузии совместных учениях с Азербайджаном и Турцией верно углядели красноречивое доказательство, что отношения Тбилиси с Баку и Анкарой — это стратегический курс, где уже не стоит ждать «полицейских разворотов» после каждого дуновения внутриполитического ветерка в Тбилиси. Но есть и еще одна сторона вопроса. В ходе стартовавших в Баку учений, напомним, будет отрабатываться защита тех самых трансконтинентальных трубопроводов и железных дорог, о которых РосСМИ сообщали в выражениях типа «нож в спину», «обошли Россию» и «завтра по этой железной дороге приедут солдаты НАТО». А угрозы здесь далеко не «теоретические». Напомним: террористы той же РКК вместе с армянскими коллегами из АСАЛА обещают устроить «террористическую войну» против азербайджанских нефтяных проектов вообще и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в частности. Диверсия на этой «трубе» в 2008 году, к которой, согласно материалам западных СМИ со ссылкой на источники в разведке, были причастны российские силовые структуры, тоже дает изрядную пищу для размышлений. А сегодня свои реалии (и сценарии) диктует разворачивающаяся в Европе «газовая война», где азербайджанский проект «Южного газового коридора» ломает монополию «Газпрома» по крайней мере на юге Европы и еще создает реальную логистическую альтернативу для экспортеров газа из Центральной Азии. И это не считая регулярных обещаний ереванских бонз «наступать до разрыва трубопроводов и железных дорог» или «атаковать нефтяной кластер в Баку при помощи «Искандеров»». И если на этом фоне в Баку, Тбилиси и Анкаре, вместо того, чтобы впасть в панику, спокойно и профессионально отрабатывают сценарии по защите ключевых объектов экономической инфраструктуры — для кого-то это означает провал целой региональной стратегии со всеми вытекающими. И да, это не только Армения или маргиналы типа Нателашвили.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az