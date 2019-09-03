Российский активист Виталий Шишкин, организатор «русских маршей» в Калуге и бывший руководитель калужского отделения ныне запрещенного в России «Этнополитического объединения» «Русские», сообщил, что получил статус беженца в Армении, сообщает Интерфакс.

«Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам», — написал он в фейсбуке.

В государственной миграционной службе Армении сказали, что личных данных граждан предоставить не могут и такие случаи не комментируют, но посоветовали ориентироваться на заявление Шишкина в соцсети.

Сейчас на странице общественника указано, что он руководит Международным благотворительным фондом помощи детям заключенных и Международным общественным комитетом «Нет — беззаконию, пыткам и рабству»».

Шишкин покинул Россию в январе 2019 года. До того он отсидел почти четыре года в колонии за экстремизм по приговору калужского суда. Поводом для преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года «День гнева» на Манежной площади. В октябре 2015 года «Мемориал» признал его политзаключенным: правозащитники признали, что под впечатлением от Майдана он призывал к массовой акции в Москве в интернете, но его аудитория была малочисленной и его идеи не получили поддержки, зато были замечены правоохранителями.

После 2010 года Шишкин участвовал в акциях оппозиции в Москве, в том числе 6 мая 2012 года на Болотной площади, где он был задержан и оштрафован за неповиновение требованиям полицейского. Также он участвовал в народных сходах в городах России, которые проходили после межэтнических столкновений.

Minval.az