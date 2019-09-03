Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины политики Минска в вопросе контроля на границе с Украиной. Об этом он заявил в ходе выступления на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов, передает агентство БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, республика была вынуждена «наглухо закрыть» границу со своим южным соседом. При этом Лукашенко выразил сожаление, что такую политику пришлось вести в отношении «своих братьев, близких людей». Он также отметил, что на границе Минск в настоящее время ведет себя более строго с украинцами, чем с гражданами стран-членов Североатлантического альянса, «который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один».

«А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия», — объяснил он. Белорусский лидер также подчеркнул, что когда оружие оказывается в распоряжении «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».

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