Белоруссия не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не намерена производить или размещать такие ракеты на своей территории. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий, сообщает ТАСС.

«С этой трибуны я повторю, что Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет», — сказал он.

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