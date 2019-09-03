Около 100 сторонников бывшего президента страны Роберта Кочаряна во вторник утром организовали акцию протеста у здания Конституционного суда (КС), где начинается заседание по рассмотрению обращения экс-главы страны с просьбой проверить конституционность предъявленных ему обвинений. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, сторонники Koчаряна требуют его немедленного освобождения.

«Мы требуем, чтобы КС признал неконституционными лживые обвинения, предъявленные Кочаряну. Все эти обвинения являются политическими, а Роберт Кочарян как бывший президент страны пользуется конституционной неприкосновенностью», — заявил бывший депутат парламента Гагик Багдасарян.

Активисты держат фотографии Роберта Кочаряна, а также транспаранты с требованием его немедленного освобождения.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генеральная прокуратура Армении обжаловала это решение в апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу государства.

Генпрокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

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