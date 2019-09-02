Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии, сообщает издание «112 Украина».

Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе, в первый день своей работы, сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

«Оборона. Приоритет – мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», — сказал Зеленский во время совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов.

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