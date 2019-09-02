Украинские пользователи Сети раскритиковали нового министра образования и науки Анну Новосад за ошибки в тексте.

Новосад опубликовала пост в Facebook на украинском языке. В нем она выразила благодарность президенту и правительству за оказанное доверие и написала о предстоящих задачах на посту главы ведомства.

Комментаторов удивило количество ошибок в публикации. Некоторые пользователи предложили вариант с исправлениями: расставили запятые, а также заменили склонения у нескольких существительных.

«Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне», — прокомментировала Лиля Бойко.

«Два по родному языку!» — поддержала ее Елена Ярошенко.

«Не удивлюсь, если правила в украинском языке перепишут под нового министра»,— отметила Наталья Зацерковная.

Minval.az