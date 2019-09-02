В соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, сегодня стартуют совместные летно-тактические учения «TurAz Qartalı-2019» с участием Военно-воздушных сил двух стран.

Как сообщили в Министерстве обороны, в учениях участвуют до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 «Kasa», а также вертолеты Ми-35, Ми-17, «Sikorsky» UH-70, CH-47 «Chinook» и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задачи по планированию совместной деятельности авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения продлятся до 16 сентября.

Minval.az