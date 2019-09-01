Индийские военные летчики совершили два вылета на истребителе МиГ-35 в ходе авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском, сообщил телеканал NDTV.

Ссылаясь на информацию ВВС Индии, канал указывает, что в полетах участвовали полковник Редди и подполковник Рой. Также индийской делегации продемонстрировали Су-57Э — экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57.

По сведениям NDTV, Россия, возможно, предложит Нью-Дели приобрести МиГ-35 во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Восточный экономический форум, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

Особенностью экспортной версии МиГ-35, продемонстрированной на МАКС, стали измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.

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