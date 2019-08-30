Газета «Грапарак» пишет, что премьер-министр Никол Пашинян накануне в ходе ежегодной встречи с дипломатами в режиме off the record обвинил послов в том, что они ничего не делают для экономики страны – не привлекают инвестиции, не развивают экономические связи и торговый оборот с другими странами, и непонятно, почему на них тратят столько денег.

И хотя озвучиваемое недовольство было расплывчатым, по впечатлению присутствующих, возмущение премьер-министра было адресовано преимущественно послу Армении в США Варужану Нерсисяну, и причина – не столько в отсутствии инвестиций, сколько в том, что ему не удается организовать встречи Пашиняна с высшим руководством США, в частности, с президентом США или госсекретарем.

Как отмечает издание, после ответного выступления некоторых опытных дипломатов с похвалой и комплементами в адрес премьера, его возмущение немного смягчилось.

Minval.az