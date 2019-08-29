Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск будет представлять посол в Польше Владимир Чушев. При этом приглашение было направлено в адрес президента Белоруссии. Накануне польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники написала, что Лукашенко отказался ехать по той причине, что на мероприятия не пригласили Владимира Путина.

«Не нужно заниматься какой-то конспирологией. Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход», — заявил Глаз журналистам.

По словам пресс-секретаря, в победу над нацизмом внесли определяющий вклад все народы СССР.

«Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии», — подчеркнул представитель МИД.

По его мнению, это не преуменьшает роль союзных армий, но «трактовать иначе и разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно».

В частности, Глаз обратил внимание, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.

«В это же время, учитывая особенности нашей истории, для нас участие в памятных мероприятиях 1 сентября — это дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны», — заключил представитель ведомства.

В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Мероприятия традиционно проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 4:48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.

Minval.az