Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам ядерных держав провести встречу в Нур-Султане для обсуждения проблем международной безопасности, сообщает ТАСС.

«Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость, сделать решительный шаг в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут прежде всего руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле, руководителям США, России, Китая и других ядерных держав и договариваться, как это неоднократно происходило в истории», — сказал Назарбаев.

Назарбаев предложил выстроить новую систему контроля над ядерным оружием в мире.

«Необходимо пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия. Следует также выстроить новую систему контроля над ядерным вооружением. В итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что крайне актуальным является вопрос о внедрении эффективной системы юридически обязательных гарантий безопасности со стороны ядерных держав.

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