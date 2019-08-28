Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится «на неопределенную дату». Об этом сообщил сегодня адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

Он рассказал, что сроки обмена перенесли из-за «бюрократических трудностей», передает агентство «Росбалт». Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал указ о помиловании граждан РФ, поэтому процедура обмена не может быть начата.

По мнению Рыбина, в администрации Зеленского намеренно хотят сорвать обмен.

Ранее украинские СМИ писали, что обмен может состояться с 28 по 29 августа.

Minval.az