Севастопольская ГИБДД заявила, что езда президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время посещения аннексированного Крыма не подпадает под ПДД. В ответе на запрос юриста из Владивостока Максима Чихунова полицейские заявили, что требование к мотоциклисту надевать шлем во время движения не распространяется на протокольные мероприятия.

«Поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)», — приводит цитату Чихунов в соцсети, передает онлайн-издание «Московский комсомолец».

Поездка главы государства на байке состоялась во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими «властями» и членами мотоклуба «Ночные волки».

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