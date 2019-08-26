Прокуратура в Москве требует лишить родительских прав многодетную пару за участие в мирной акции, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

По данным проекта, Никулинский районный прокурор обратился в суд с иском о лишении родительских прав к Петру и Елене Хомских.

«Предположительно, поводом стало участие супружеской пары в акции протеста 27 июля в Москве. Отец попал в провластный видеоролик как «охранник Навального», — говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о видеозаписи, сделанной на акции протеста 3 августа. На ней мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением сотрудников правоохранительных органов.

«Охранником Навального» мужчину, попавшего на видео, назвал блогер Олег Лурье. После этого тему подхватил телеканал РЕН ТВ и другие СМИ.

В пресс-службе прокуратуры Москвы Би-би-си сказали, что пока не готовы прокомментировать ситуацию.

В Никулинском суде Москвы сообщили Интерфаксу, что заявление межрайонного прокурора о лишении Хомских родительских прав будет рассмотрено 2 сентября.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал ситуацию политическим шантажом. «Здесь ощущение политического шантажа, недопустимо никого шантажировать детьми», — заявил он.

Это уже второй случай обращения прокуратуры с требованием лишить родительских прав пару, участвовавшую в митинге. 6 августа стало известно, что московская прокуратура потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые во время акции 27 июля передали своего годовалого ребенка другому человеку.

Как позже выяснилось, это был не чужой человек, как утверждали в прокуратуре, а родственник Проказовых — Сергей Фомин, который стал одним из фигурантов дела о «массовых беспорядках».

Было возбуждено уголовное по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности, максимальный срок — до года лишения свободы). Проказовы были вызваны на допрос в Следственный комитет, у них дома прошел обыск. Их адвокат уточнял, что они проходят по уголовному делу как свидетели.

Заявление о лишении родительских прав Проказовых будет рассмотрено 28 августа в Перовском суде Москвы.

Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держатся очень храбро!) pic.twitter.com/PpRT5U6VUk — Ann (@IfSoAnn) 3 августа 2019 г.

Minval.az