В Литве задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России, их уже передали российской стороне, передает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Нида после встречи пограничников Литвы и Калининградской области России. Литовская сторона утверждает, что вооруженные пистолетами российские пограничники вошли на территорию прибалтийской республики на полкилометра.

По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы. Литовский чиновник объясняет инцидент неопытностью задержанных россиян.

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