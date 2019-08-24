Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает РИА Новости.

Корабль подошел к станции на менее чем 100 метров, завис, а затем начал отход до дистанции 102 метра. По словам источника в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».

«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения «Курс-НА» на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции», — сказал собеседник агентства.

Сейчас «Союз» находится на безопасном расстоянии от станции. Специалисты оценивают, возможно ли провести новую попытку стыковки.

Присутствовавшие при стыковке члены госкомиссии по полету «Союза МС-14» начали заседание в зале переговоров ЦУПа, передает корреспондент РИА Новости. Среди них — гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николая Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУПа Максим Матюшин, начальник головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Сергей Коблов. Руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ЦУПе не было.

Прессу, следившую за стыковкой в ЦУПе, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц Роскосмоса и ракетно-космической отрасли к журналистам не подошел.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ».

Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный «космонавт» на борт — человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС 14 дней.

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