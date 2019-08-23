Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с национальным праздником Украины – Днем независимости.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня независимости», — отмечается в тексте поздравления Алиева, опубликованного на главы государства.

Алиев выразил уверенность, «что развитие и дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке внесет новый вклад в благосостояние наших стран и народов».

Minval.az