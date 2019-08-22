Минобороны озвучило итоги расследования катастрофы МиГ-29, который разбился в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

«Информация с бортового самописца (черный ящик) самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана ВВС, потерпевшего крушение 24 июля в 22.00 в ходе ночных учебно-тренировочных полетов над Каспием была изучена и проанализирована экспертами», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

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Как заявили в ведомстве, «изучение причин происшествия показало, что до момента падения военного самолета в Каспийское море МиГ-29 столкнулся в воздухе с инородным телом (птицы или стая птиц) в результате пилот получил ранение».

«На основе данных «черного ящика» выяснилось, что с целью предотвращения аварии пилот самолета попытался восстановить управление. Однако, полученное пилотом тяжелое ранение сделало это невозможным, что в результате привело к крушению военного истребителя», – заявили в Минобороны.

20 августа спасатели извлекли из Каспийского моря тело пилота вместе с фрагментами истребителя. А днем ранее, поисковая группа обнаружила «черный ящик» МиГ-29.

Офицера Рашада Атакишиева в среду похоронили в Аллее почетного захоронения II.

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