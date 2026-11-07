Компания Neuralink, основанная Илоном Маском в июле 2016 года, разрабатывает нейроимпланты, предназначенные для вживления в человеческий мозг. По замыслу предпринимателя, такие технологии в перспективе позволят людям взаимодействовать с компьютерами силой мысли, а также расширят возможности человеческого организма в эпоху развития искусственного интеллекта. На данный момент публично известно о 10 пациентах, которым были имплантированы устройства Neuralink.