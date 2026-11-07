Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против передачи крылатых ракет Taurus Украине, заявил депутат бундестага Штеффен Котре.

В беседе с газетой «Известия» парламентарий подчеркнул, что партия регулярно выступает против таких поставок.

«Партия АдГ решительно выступает против поставок крылатых ракет Taurus Украине и призывает предотвратить их передачу», — сказал Котре.

По его словам, публично подтверждённых доказательств подготовки к поставкам Taurus пока нет. Однако депутат не исключил такой возможности, поскольку федеральное правительство Германии не раскрывает подробности передачи вооружений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о желании заказать у Германии немецкие дальнобойные ракеты Taurus.