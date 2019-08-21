«Я изучил в интернете подобные аварии, собрал информацию. Интересно, что в большинстве случаев пилоты катапультируются. Гибель Рашада в авиакатастрофе загадочна».

Об этом заявил тесть погибшего пилота Рашада Атакишиева, политолог Габиль Гусейнли. По его словам, расшифровка «черного ящика» прольет свет на многое.

«Я уверен, что эту работу проделают на совесть и обнародуют результаты. Как мы знаем, самолет Рашада пропал с радаров и одновременно с этим пропала радиосвязь, после чего самолет упал в море. Информация будет получена по результатам изучения «черного ящика»», – цитирует его Qafqazinfo.

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Как отмечает Габиль Гусейнли, «черный ящик» будет расшифрован в Азербайджане:

«В стране создана лаборатория для этого. Как мы знаем, самолет для ремонта отправлялся в город Львов в Украину. Поэтому были вызваны украинские специалисты. Так как «черный ящик» получил повреждения, они привезут с собой новый контейнер и переставят его. Мне кажется, проблем при расшифровке не возникнет. Руководство страны, как и я, исключает отправку «черного ящика» на анализ в Россию».

Minval.az