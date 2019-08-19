Персональный тренер Ханна Льюис объяснила, почему походы в спортзал не помогут избавиться от жира на животе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Metro.

Льюис отмечает, что убрать жир с живота, просто качая пресс нельзя. По словам тренера, вес уменьшается исключительно при дефиците калорий и регулярных физических нагрузок.

Она уточняет, что похудение в определенном месте при помощи одних только упражнений научно не доказано.

Льюис утверждает, что кроме упражнений необходимо организовать и соблюдать правильное питание.

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