Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека. Об этом сообщает «АиФ».

Панова отметила опасность сыров сортов дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри.

Диетолог уточнила, что в этих сортах содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие листериоза, который поражает центральную нервную систему и вызывает энцефалит и менингит. . Он представляет особую опасность для беременных женщин.

Уточняется, что болезнь способствует заражению плода беременных, а также может привести к прерыванию беременности.

Minval.az