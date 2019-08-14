В Офисе президента работают над поездкой Владимира Зеленского в Японию. Об этом в среду, 14 августа, сообщил замглавы ОП Вадим Пристайко, пишет Интерфакс-Украина.

«Такой визит планируется», — сказал Пристайко.

По его словам, Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито — старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

В рамках визита планируется встреча Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

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